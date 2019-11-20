В Самаре военный осужден за помощь призывникам в освобождении от службы в армии

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан военкомата Кировского и Красноглинского районов Самары Александра Барабаша. Ранее мужчина был признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает УФСБ России по ЦВО.

Правоохранители установили, что Александр Барабаш за незаконное вознаграждение от граждан освобождал их от призыва в армию. В частности, в период призывных кампаний осужденный незаконно снимал указанных лиц с воинского учета в военкомате Кировского и Красноглинского районов Самары и направлял их личные дела в военкоматы Отрадного и Кинель-Черкасского района, где их признавали ограниченно годными к службе.

Освобождение граждан от призыва осужденный производил за счет внесения в медицинские документы заинтересованных лиц фиктивных сведений об имеющихся у них медицинских заболеваниях. За свои услуги Александр Барабащ получал от граждан незаконные вознаграждения на суммы от 80 до 100 тыс. руб. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток (ч. 5. ст. 290 УК РФ). Впоследствии они были соединены в одно производство и переквалифицированы на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В итоге суд приговорил Александра Барабаша к двум годам колонии общего режима с лишением права три года занимать соответствующие должности на государственной службе. Мужчина пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

В отношении предполагаемых взяткодателей также возбуждены уголовные дела. В настоящее время их рассматривает Красноглинский районный суд Самары.

Георгий Портнов