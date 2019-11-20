Воронежцы на 15% увеличили долги по кредитам

За три квартала 2019 года жители Воронежской области взяли в банках кредитов на 128,3 млрд руб., сообщили в региональном отделении Банка России. Это на 18,2% больше, чем в январе-сентябре 2018-го. Потребительских кредитов было выдано на 103 млрд руб., ипотеки — на 25,3 млрд руб.

Одновременно вырос уровень закредитованности населения. Как сообщили в ЦБ, на 1 октября совокупная задолженность жителей региона выросла до 214,4 млрд руб., что на 15,7% больше, чем 1 января. В связи с ростом кредитной нагрузки на воронежцев, в ЦБ призывают их тщательно обдумывать кредиты.

«Подсчитайте заранее предполагаемые платежи, если они превышают треть месячного заработка, то получение кредита лучше отложить»,— сказал управляющий воронежским отделением Банка России Роман Костянский.

О том, насколько велика кредитная нагрузка у предпринимателей в Воронежской области,— в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников