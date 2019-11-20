Охрана городского парка, набережной и сквера Лемаева в Нижнекамске обойдется в 9,5 млн рублей

В Нижнекамске на охрану городского парка, набережной в поселке Красный Ключ, сквера Лемаева и парка Тукая в 2020 году потратят 9,5 млн руб. Тендер, заказчиком которого выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска», опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, услуги по охране необходимо предоставлять круглосуточно с 1 января по 31 декабря 2020 года. Территорию городского парка должны будут охранять два человека в сутки, столько же нужно будет задействовать на территории сквера Лемаева, территорию набережной — три человека, а территорию парка Тукая — один человек. У каждого охранника должно быть удостоверение, которое подтверждает его статус и квалификацию, а также личная карточка. Охранник должен быть вежливым в разговорах с посетителями. Работникам запрещается проживать на территории охраняемых объектов.

Деньги на охрану городского парка, набережной в поселке Красный Ключ, сквера Лемаева и парка Тукая в Нижнекамске будут выделены из муниципального бюджета.

"Ъ-Казань"