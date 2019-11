Все исключительно

Когда я впервые оказался в Объединенных Арабских Эмиратах, меня поразили открытость, толерантность и единство жителей этой страны. Люди более чем 200 национальностей, у которых разные религии и культуры, существуют в мире и согласии друг с другом, уважая при этом ценности и традиции Эмиратов. Я не перестаю восхищаться этим с тех пор, как переехал сюда в 2012 году, чтобы руководить работами по реструктуризации отеля Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites. Когда отель открылся, он стал первым курортом премиум-класса в ОАЭ, работающим по системе all inclusive. Вернее, all inclusive—all exclusive — такова концепция сети Rixos, основанной в 2000-х годах в Турции Феттахом Таминджи. Господин Таминджи создал уникальный бренд и поднял систему «все включено» на совершенно новый уровень. Сегодня бренд Rixos признан одним из ведущих в Турции, странах СНГ и на Ближнем Востоке. Rixos — это премиальные курорты, сочетающие традиционное турецкое гостеприимство и все возможности для роскошного отдыха: рестораны мирового класса, спа-комплексы, современные спортивные клубы и развлекательные мероприятия. Вслед за двумя отелями в Дубае мы открыли курорты в Рас-эль-Хайме и Абу-Даби, первые в ОАЭ работающие по системе «все включено».

2 081 547 взрослых и 449 683 ребенка побывали в четырех отелях сети Rixos в ОАЭ с момента открытия первого Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites

Россия — один из наших основных рынков, и русские гости останавливаются во всех четырех отелях сети Rixos в ОАЭ. Большинство из них — постоянные клиенты, кто-то познакомился с Rixos еще в Турции, а кто-то услышал отзывы о нас от друзей и знакомых. Мы и сами получаем отзывы от российских гостей, я знаю, что им нравится концепция «все включено», высокий уровень сервиса и отсутствие языковых сложностей (у нас много русскоговорящих сотрудников), кухня, которую мы предлагаем, и хорошее соотношение цены и качества. Семьи с детьми ценят наши детские клубы Rixy, которые берут на себя все хлопоты по развлечению малышей и подростков, те, кто любит фитнес остаются довольны «Спортивной академией», ее современным оборудованием и множеством секций. Наконец, российским гостям нравится наша развлекательная программа: ежегодные фестивали, такие как Zhara Festival и May Fest, куда мы приглашаем русских артистов, а также ежедневные живые концерты, сценические шоу и вечеринки у бассейна. И конечно, прекрасные песчаные пляжи — все отели Rixos в Объединенных Арабских Эмиратах имеют на них собственные выходы. От них до Москвы всего четыре часа полета, нужно только определиться, куда вы отправляетесь и что хотите увидеть в Дубае, Абу-Даби или Рас-эль-Хайме, а обо всем остальном позаботится Rixos Hotels!

Дженк Унверди, генеральный менеджер отелей сети Rixos Hotels в ОАЭ