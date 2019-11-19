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SEAT начнет выпуск электрических мопедов

Компания SEAT начнет выпуск электрических мопедов — модель e-Scooter выйдет на рынок в 2020 году.

Скутер с мотором мощностью 10 л.с. (пиковая отдача может вырастать до 15 л.с.) получит съемную батарею, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 115 км. SEAT e-Scooter сможет разгоняться до 100 км/ч.

Производство электрического скутера наладят в Испании. По заказу SEAT модель e-Scooter будет выпускать фирма Silence, которая в настоящее время уже выпускает мопеды с двигателями внутреннего сгорания под собственным брендом.

Напомним, премьера первого серийного электромобиля Seat — модели el-Born — состоялась весной 2019 года.

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