SEAT начнет выпуск электрических мопедов

SEAT e-Scooter. Фото: SEAT

SEAT e-Scooter. Фото: SEAT

Скутер с мотором мощностью 10 л.с. (пиковая отдача может вырастать до 15 л.с.) получит съемную батарею, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 115 км. SEAT e-Scooter сможет разгоняться до 100 км/ч.

Производство электрического скутера наладят в Испании. По заказу SEAT модель e-Scooter будет выпускать фирма Silence, которая в настоящее время уже выпускает мопеды с двигателями внутреннего сгорания под собственным брендом.

Напомним, премьера первого серийного электромобиля Seat — модели el-Born — состоялась весной 2019 года.