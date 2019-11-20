На Кубани директора образовательного учреждения подозревают в присвоении денег

В Брюховецком районе заведено уголовное дело на руководителя образовательного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данным следствия, директор на протяжении четырех лет сам себе выписывал доплаты за расширенный объем работы и добросовестное выполнение своих обязанностей. Всего таким образом он «премировал» себя на 580 тыс. руб.

Максимальное наказание по инкриминируемой руководителю учреждения статье составляет шесть лет лишения свободы.

Андрей Ульченко