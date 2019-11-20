Пенза оказалась в лидерах по исполнению «дорожного» нацпроект

Пензенская область возглавила рейтинг исполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам 2017 и 2018 годов область также вошел в тройку лидеров.

В этом году на исполнение нацпроекта было направлено около 1,5 млрд руб. Это позволило выполнить работы на 178 объектах.

В нормативное состояние приведено 64,5% дорог регионального и межмуниципального значения. Губернатор Иван Белозерцев видит дальнейшую задачу в строительстве обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути.

Иван Сергеев