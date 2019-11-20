Центробанк: в Свердловской области на 10% сократился объем ипотечного кредитования

В Свердловской области за девять месяцев банки выдали 320,9 млрд руб. розничных кредитов — это на 11% больше аналогичного периода 2018 года, сообщили в Уральском ГУ Банка России. «Жители стали реже брать ипотеку — ее объем составил 60,6 млрд руб. (минус 10% к периоду прошлого года). Чаще всего свердловчане обращались за потребительскими кредитами и автокредитами», — уточнили в пресс-службе регулятора.

Задолженность по кредитам на 1 октября выросла на 18% и составила 537,4 млрд руб. Эксперты Банка России отмечают, что рост долговой нагрузки «пока не оказывает негативного влияния на доходы населения». Однако они предполагают, что дальнейший рост может привести к рискам для благосостояния граждан, поэтому с октября перед выдачей кредитов банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны рассчитывать показатель долгой нагрузки (ПДН) заемщиков. Это касается заемных средств на сумму более 10 тыс. руб.

«Если ПДН больше 50%, это означает большие риски по кредиту, поэтому банки должны будут формировать большой запас капитала — это большие издержки для них. Для заемщика такой кредит также невыгодный — процентная ставка по нему может возрасти, так что граждане будут принимать более взвешенные решения», — полагают эксперты.

Дарья Соколова