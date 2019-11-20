Госдолг Удмуртии на начало ноября остался на уровне 46,56 млрд рублей

Госдолг Удмуртии на начало ноября не изменился и составил 46,56 млрд руб., сообщает пресс-служба минфина республики. С начала года его размер сократился на 450 млн руб. По сравнению со значением 1 ноября прошлого года госдолг сократился на 972 млн. руб.

Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга составляет 55% или 25,46 млрд руб., банковских кредитов — 29% или 13,8 млрд руб., обязательств региона по ценным бумагам — 16% или 7,3 млрд руб. В октябре было погашено 15% номинала облигаций 2013 года. Обязательства по ценным бумагам с начала года сократились на 900 млн руб.

За 10 месяцев текущего года расходы на обслуживание госдолга составили 1,72 млрд руб. Это меньше показателя аналогичного периода 2018 года на 97,8 млн руб.