МРСК Урала пожаловалась на консалтинговую компанию за копирование фирменного стиля

Челябинское УФАС России рассматривает заявление ОАО «МРСК Урала» на незаконное использование его товарных знаков. Компания сообщила, что ООО «МРСК Консалтинг» незаконно заимствует ее название, товарный знак, фирменный стиль и способ написания электронной почты. При этом никакого отношения к «МРСК Урала» эта организация не имеет. Заявитель требует запретить консалтинговому агентству эксплуатировать бренд «МРСК Урала», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ОАО «МРСК Урала» является обладателем исключительных прав на средства своей индивидуализации. Так, сетевой компании принадлежит комбинированный товарный знак (графический элемент темно-синего и белого цветов, словесное обозначение «МРСК Урала») и фирменное наименование юридического лица.

ООО «МРСК Консалтинг» создано в апреле 2019 года в Челябинске, оно предлагает услуги по снижению затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям, представлению интересов в сетевых компаниях, электромонтажу. На рекламных билбордах компания копирует фирменный стиль «МРСК Урала»: использует темно-синий фон, изображает карту области с графическим начертанием в виде ЛЭП-опор, текст набран фирменным шрифтом сетевой компании, также копируется способ написания электронной почты.

По мнению заявителя, из-за сходства рекламных сообщений потребители могут ассоциировать деятельность ООО «МРСК Консалтинг» с деятельностью ОАО «МРСК Урала». Компания требует запретить консалтинговому агентству использовать в своем названии аббревиатуру «МРСК», исключить это сочетание букв из адреса электронной почты организации, изменить товарный знак, удалить из социальных сетей все фотографии «МРСК Урала», которые «МРСК Консалтинг» выдавала за свои.

Челябинское УФАС России изучит действия «МРСК Консалтинг» на предмет наличия признаков нарушения закона о защите конкуренции и закона о рекламе. В течение месяца по этому вопросу будет принято решение.