Екатеринбург получит 344 млн рублей из бюджета области на новые автобусы

В 2020 году из бюджета Свердловской области выделят средства на обновление автобусного парка Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Для Екатеринбурга заложено 344 млн руб., для Тагила — 110 млн руб.

Планируется, что на эти деньги на условиях софинансирования с федеральным бюджетом для Нижнего Тагила будут куплены 100 автобусов на газомоторном топливе. На сколько пополнится автобусный парк Екатеринбурга, пока не ясно — город ждет объем финансирования со стороны федерального бюджета.

Во время визита в Республику Беларусь губернатор Евгений Куйвашев говорил о намерении помочь Екатеринбургу закупить к Универсиаде 400 автобусов большого класса, работающие на газомоторном топливе.