Замминистра природных ресурсов Краснодарского края обвиняется в превышении полномочий

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, обвиняемого в превышении полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила прокуратура региона. По данным “Ъ-Юг”, фигурантом дела является Дмитрий Медянцев, который в должности заместителя министра курировал лесное хозяйство края. Ущерб от преступления оценивается следствием в 304 млн руб.

По данным прокуратуры, при назначении деревьев в рубку и заключении договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, из состава земель лесного фонда на территории края, чиновником были умышленно нарушены условия проекта освоения лесов Сочинского национального парка, согласно которому заготовка древесины на данных лесных участках не предусмотрена. Также был нарушен режим особой охраны природных комплексов и объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам национального парка. «В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, он отстранен от занимаемой должности, на его имущество, а также имущество членов его семьи, стоимостью свыше 2 млн руб., наложены аресты», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дело в отношении Дмитрия Медянцева направлено в ленинский суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Анна Перова, Краснодар