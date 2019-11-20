Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии сократился на 101,1 млн рублей

Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии на 1 ноября 2019 года составил 6,57 млрд руб. Это на 101,1 млн руб. меньше значения 1 октября, сообщает пресс-служба минфина республики.

Доля коммерческих кредитов в структуре долга составляет 92% или 6,02 млрд руб., бюджетных кредитов — 8% или 548,9 млн руб. С начала текущего года соотношение доли коммерческих и бюджетных кредитов изменилось на 23%. Это связано с тем, что муниципалитеты погасили бюджетные кредиты за счет привлечения банковских кредитов.