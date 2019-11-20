Курганская и Тюменская области договорились об очистке Тобола

Тюменская и Курганская области заключили соглашение о взаимодействии в сфере экологии. Как сообщает пресс-служба правительства Зауралья, подписи под документом составили губернаторы Александр Моор и Вадим Шумков.

Предусмотрено софинансирование межрегиональных экологических мероприятий, прописаны планы совместных действий в 2020-2021 годах. В рамках соглашения планируется снижать экологическую нагрузку на водные ресурсы, в частности, за счет строительства новых очистных сооружений и объектов водоотведения. Эти меры должны привести к сокращению объемов вредных веществ, поступающих со сточными водами в реку Тобол, которая протекает как в Курганской, так и в Тюменской области.