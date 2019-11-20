Звание иностранного агента скоро сможет получить простой гражданин — Госдума одобрила во втором чтении соответствующий законопроект. Окончательно принять его нижняя палата планирует 21 ноября. Предполагается, что гражданин получит такой статус, если распространяет материалы СМИ-иностранных агентов и получает деньги из зарубежных источников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает новый закон малопонятным и неконкретным.

Раньше гнев власти в основном распространялся на неправительственные организации — они считались главными подстрекателями протестов. И вот решили прихватить просто физических лиц, чтобы у них не было возможности маскироваться и обходить законодательство. Закон также бьет по разного рода независимым обозревателям и СМИ.

Вот выдержки с сайта Государственной думы: «Иностранными агентами могут быть, в частности, признаны граждане, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов, или же сотрудники редакций, которые пишут на общественно-политические темы». То есть мало того, что ты работаешь в иноагенте, так можешь еще и лично получить такой статус. Лучше увольняйся.

Блогеров и российских публицистов новации не коснутся. Можно было бы даже лишний раз не писать на все эти темы. Однако это явно разминка перед очередной волной запретов, потому что, как мы знаем, аж две комиссии Совета федерации и Госдумы работают по противодействию влиянию на Россию извне. Там есть уже много всяких интересных выкладок, так что жди очередной законодательный шедевр — не зря же уважаемые люди тратили свое служебное время. Кроме того, на слуху и борьба за суверенный интернет. К весне точно что-то появится.

Все эти документы, как правило, являются малопонятными и могут трактоваться как угодно. Это даже бессмысленно анализировать.

Все идет к тому, что статей будет намного больше, чем людей, которых можно по ним привлечь.

Однако главное в том, что вместе с протестами подобные законы начисто отбивают желание заниматься какой бы то ни было деятельностью в современной России. Даже сидеть дома на стуле тоже может стать опасным занятием — введут статью за тунеядство (об этом не раз уже говорили). Или можно вспомнить про гордость страны — российский интеллектуальный продукт – компанию «Яндекс». Да, может быть, история закончилась относительно благополучно, но еще один «Яндекс» мы вряд ли теперь увидим.

Кому охота потом отбиваться от борцов с враждебным окружением?

Проще за границу уехать. Прощай, тихая гавань для долгосрочных инвестиций, останутся одни запретительные законы и спекулятивный капитал. Собственно, и победа над протестом тоже не выглядит абсолютной. Ведь придумают враги очередную лазейку — и опять пойдут запреты. Давно пора бы подсчитать, от чего больше вреда: от козней мировой закулисы или от мер противодействия ей.