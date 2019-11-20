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В Ижевске объявили конкурс на право осуществления перевозок по семи маршрутам

Администрация Ижевска объявила открытый конкурс на право осуществления перевозок по семи муниципальным маршрутам. Соответствующий приказ опубликован на сайте муниципалитета. Заявки принимаются с 20 ноября по 20 декабря. Итоги конкурса подведут 28 декабря.

Всего на конкурс выставлены семь лотов по каждому маршруту. Среди них маршруты №18 «Разворотное кольцо – Дом Природы», №10 «Станкострой – Завод Пластмасс», №39 «Восточный рынок – ул. Чугуевского», №45 «Пос. Машиностроителей – Гаражи», №49 «Оранжерейный комплекс – СГАТ», №71 «Бригада самолет – гор. Машиностроителей», №52 «Рембыттехника – мкрн. Металлургов», №53 «Завод Пластмасс – ГКЛ Чекерил», №50 «М-н Мебель – К.Герда» и №55 «Цех цветного литья – мкр. Машиностроитель». На каждый из них необходимо предложить транспорт с характеристиками и в количестве не ниже, чем указанно в лоте — от 7 до 18 единиц в зависимости от маршрута.

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