Жителя Таганрога подозревают в незаконном создании игорного заведения

В отношении жителя Таганрога возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно организовал игорную деятельность с использованием компьютеров в нежилом помещении Таганрога по ул. Москатова. Технику организаторы специально настроили для проведения игр с денежным выигрышем. При задержании следователи изъяли из помещения 18 таких компьютеров.

Дарья Голякова