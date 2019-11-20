В Самарской области задержаны три человека, похитившие 20 тонн нефти

В Самарской области полицейские задержали троих подозреваемых в хищении 20 т. нефти. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Ущерб составил 450 тыс. руб.

По данным полиции, злоумышленники пытались похитить нефть из нефтепровода с помощью незаконной врезки. Возле этого места полицейские с поличным задержали двоих жителей Тольятти и одного самарца, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Ими также было изъято все оборудование, которым совершалось хищение.

«В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что похищенные нефтепродукты хранились в складских помещениях на базе, расположенной в Красноярском районе Самарской области»,— говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Полиция проверяет причастность подозреваемых к другим эпизодам противоправной деятельности.

Алена Данилова