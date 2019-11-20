Экс-кассиры банка «Открытие» получили сроки за хищение из банкоматов 2 млн рублей

В Красноярске суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших сотрудниц банка «Открытие», которые обвинялись в хищении. Как рассказали в краевой прокуратуре, обвиняемые занимали должности начальника кассовых операций и ведущего кассира одного из подразделений банка, среди прочего в их обязанности входила загрузка наличных в кассеты, помещаемые в банкомат.

По версии следствия, кассиры недокладывали в кассеты по несколько купюр, в период с мая 2018-го по апрель 2019 года, по подсчетам следствия, они похитили у кредитной организации 2,2 млн руб. Недостача вскрылась, когда банкомат был передан на обслуживание в другой филиал банка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). В судебном заседании подсудимые, которым 65 и 57 лет, полностью признали вину. Учитывая, что кассиры возместили ущерб, а представитель «Открытия» не настаивал на суровом наказании, суд назначил обвиняемым по три года условно.

Константин Воронов