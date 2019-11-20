Вылет рейса Омск-Дубаи дважды откладывался из-за неисправности самолета

Чартерный рейс Azur Air из Омска в Объединенные Арабские Эмираты дважды переносился по техническим причинам. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая инициировала проверку проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

19 ноября авиакомпания Azur Air в связи с технической неисправностью лайнера Boeing 737 отложила рейса, планировавшийся в 08:10 утра по местному времени. Для отправки к месту назначения 189 пассажиров авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, на котором также была выявлена техническая неисправность. В последующем авиаперевозчик предоставил второе резервное судно. Спустя сутки самолет все-таки вылетел в ОАЭ.

Илья Николаев