Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе сети «Светофор» в Кыштыме

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по рекламе алкогольной продукции на баннере торговой сети «Светофор» в Кыштыме.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, информация о рекламе винного газированного напитка «Ламбруско», содержащего 8% этилового спирта, размещенной на здании магазина, поступила из прокуратуры Кыштыма, в которую обратился житель Озерска. УФАС выявило признаки нарушения Закона о рекламе, которым запрещается рекламировать алкоголь с помощью конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий. Кроме того, на баннере отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя. В связи с этим Челябинское УФАС возбудило дело в отношении рекламодателя и рекламораспространителя – ООО «Торгсервис 74» (коммерческое обозначение «Светофор»). Заседание комиссии назначено на 10 декабря.