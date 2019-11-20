Регоператор по обращению с отходами обжалует отмену аукциона на вывоз мусора из Челябинска

Региональный оператор по обращению с отходами ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) будет обжаловать в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Челябинской области об отмене аукциона на вывоз мусора из Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска. Контракт на 1,2 млрд руб. был заключен с ООО «Эковывоз» летом этого года. Конкурс был отменен судом из-за нарушений в требованиях технической документации.

Как сообщили в пресс-службе ЦКС, недействительным суд признал аукцион, а заключенный по его итогам контракт с ООО «Эковывоз» считается правомерным. «Таким образом, вывоз твердых коммунальных отходов ведется в обычном режиме, и никакой мусорный коллапс Челябинску не грозит. Вынесенное судом первой инстанции решение пока не вступило в силу, к настоящему моменту стороны ознакомлены лишь с резолютивной частью. ООО «ЦКС» не согласно с признанием аукциона недействительным. Мы считаем такое решение незаконным и необоснованным и будем обжаловать его в вышестоящую инстанцию»,- отмечают в ЦКС.

Иск в Арбитражный суд Челябинской области направило ООО «Городской экологический центр+». Компания пожаловалась на существенные нарушения в конкурсной документации. Так, ЦКС включил в лот обязанности, не относящиеся к транспортировке отходов, не указал в проекте контракта места приема и передачи ТКО, а также маршрут с учетом указанных мест в соответствии с территориальной схемой. Кроме того, не определены количество и характеристики оборудования, которое должно быть передано исполнителю.