Соглашение о сотрудничестве подписали главы Ижевска и Малопургинского района

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и глава Малопургинского района Сергей Юрин подписали соглашение о сотрудничестве между муниципалитетами на принципах долгосрочного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

В рамках соглашения стороны будут создавать благоприятные условия для расширения рынка сельхозпродукции, содействовать развитию малого и среднего предпринимательства, оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительности и добровольчеству, развивать туризм и спорт. «Впервые в истории Удмуртии подписано соглашение о сотрудничестве двух муниципальных образований. Уверен, теперь будем работать, как одна команда, взаимодействовать в социальной сфере, в вопросах экономики и финансов, обмениваться творческими коллективами. Уверен, у нас есть чему поучиться друг у друга»,— отметил Олег Бекмеметьев.