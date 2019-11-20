В Калининском районе Петербурга построят 75-метровое здание гостиницы

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга согласовала ЗАО «Отель Введенский» строительство гостиницы высотой 75 м в Калининском районе, возле проспекта Просвещения.

Ранее проект инвестора был отклонен Смольным из-за превышения по высотности, но, как сообщает «Кто строит.ру», мнение городских властей изменилось, так как комитет по туризму уверен в востребованности объекта.

Известно, что трехзвездочный отель будет ориентирован на туристов из Китая. Инвестор намерен вложить в проект 1,5 млрд рублей.