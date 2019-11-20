«Трактор» потерпел пятое поражение подряд

«Трактор» в матче домашней серии проиграл финскому «Йокериту» со счетом 2:5. Это поражение стало для «черно-белых» пятым подряд. В составе челябинцев шайбами отметились Ник Бэйлен и Томаш Гика, причем последний забил на предпоследней минуте игры.

Форвард «Трактора» Лукаш Седлак после матча отметил, что команда «совершила достаточно серьезные ошибки». «Очень сложно играть, когда к десятой минуте мы “горим” два гола. Я считаю, что нужно лучше играть в защите, нужно сокращать наши ошибки»,- сказал нападающий.

После 31 сыгранного матча у «Трактора» 22 очка и 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Для выхода в плей-офф команда должна занять как минимум восьмое место, сейчас его занимает «Адмирал», у которого на десять очков больше и на четыре игры меньше.