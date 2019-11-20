Житель Пензенской области получил шесть лет колонии за мошенничество на 27,3 млн рублей

Житель Каменки Алексей Кондрашкин признан виновным в 11 эпизодах мошенничества (ч. 1, ч.3,ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что с 19 мая 2016 года по 28 июня 2018 года подсудимый брал в долг у своих знакомых крупные суммы, сообщая им недостоверные сведения - о наличии в собственности нескольких квартир и транспортных средств, выигранном конкурсе на покупку бывших в эксплуатации транспортных средств, металлических труб и задвижек магистрального трубопровода, от продажи которых он, якобы, собирался получить доход. Таким образом он причинил ущерб девяти потерпевшим на сумму 27,3 млн руб.

Подсудимый вину не признал, уверяя, что денежные средства потерпевшим возвращал, но они вследствие своей непорядочности расписки о наличии долга не уничтожали, предъявив их в следственные органы, однако в ходе рассмотрения материалов дела часть средств он возместил.

Приговором суда первой инстанции Алексею Кондрашкину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования шести потерпевших о возмещении материального ущерба судом удовлетворены на сумму более 8,2 млн руб.

Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых оспаривались выводы суда о его виновности и указывали на чрезмерную суровость наказания. Жалобу подал и один из потерпевших. Он настаивал на чрезмерной мягкости наказания для подсудимого.

Рассмотрев их, суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Иван Сергеев