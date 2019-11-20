В Набережных Челнах построят спорткомплекс с бассейном на открытом воздухе за 400 млн рублей

Набережночелнинский инвестор и депутат горсовета Евгений Вайнер вложит почти 400 млн руб. на строительство термального спорткомплекса с 13 саунами и круглогодичным бассейном на открытом воздухе. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев, сообщает пресс-служба мэрии. Трехэтажный комплекс, который планируется сдать в 2020 году, появится на перекрестка набережной Тукая и улицы Гостева.

По словам господина Магдеева, речь идет о первом в РФ объекте муниципально-частного партнерства. На нем будут работать 60 человек. Спорткомплекс будет состоять из большого зала с 40 кардиотренажерами, из универсального зала с адаптационными тренажерами, велотренажерами и степперами, из залов силового оборудования и для занятий единоборствами. Кроме того, на территории объекта появятся зона для отдыха, детская развлекательная зона с детским бассейном, кабинет функциональной диагностики, студии массажа, фитнес-бар. Термальная зона будет включать в себя комплекс бани, хамам и джакузи.

Как отметил Евгений Вайнер, по условиям муниципально-частного партнерства на территории спорткомплекса будут оказывать бесплатные услуги для льготной категории населения. Речь идет о групповых и реабилитационных занятиях для малоимущих жителей: йога, растяжка.

"Ъ-Казань"