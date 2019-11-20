На главу Сальска завели уголовное дело

В отношении главы Сальска Ростовской области Геннадия Миргорода возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурорская проверка показала, что глава администрации нарушил требования Земельного кодекса России и незаконно сдал в аренду коммерческой организации сельскохозяйственный участок площадью без проведения торгов договор аренды на 111 га без проведения торгов. При этом стоимость аренды он занизил до 15 тыс. руб.

Господин Миргород занимает должность главы администрации Сальска с 15 августа 2016 года. Ранее он десять лет до 2014 года служил в ГУ МВД России по Ростовской области, затем до 2015 года занимал должность заместителя генерального директора по экономической безопасности ЗАО «Кировский конный завод». С 2015 по 2016 год работал главой администрации Буденовского сельского поселения Сальского района.

Дарья Голякова