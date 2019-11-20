«Пермские медведи» продолжили победную серию

Очередной матч гандбольной суперлиги «Пермские медведи» провели в Астрахани против местного «Динамо». Матч 14-го тура чемпионата России завершился победой пермского клуба со счетом 32:26 (17:14). Самыми результативными в составе «медведей» стали Павел Гноевой и Евгений Жук, забросившие по шесть мячей.

«Сейчас у астраханской команды идет неудачная серия. Не знаю, с чем это связано, но в матче против нас у них не было лидера команды. У нас же получались все моменты, которые мы отрабатывали: вратари неплохо стояли, и в целом в защите мы справились с противником»,— отметил после матча главный тренер пермских гандболистов Валентин Бузмаков.

После этой победы «Пермские медведи» набрали 12 очков и закрепились на пятом месте в турнирной таблице. 30 ноября «мишки» на своей площадке примут «СКИФ-Кубань».