Индийские фармацевты присматриваются к Пермскому краю

В Москве прошла встреча между представителями Пермского края и предпринимателями, представляющими фармацевтические компании Индии. Экономический потенциал Пермского края на встрече презентовал генеральный директор регионального Агентства инвестиционного развития Павел Носков.

«Интерес представителей фармотрасли Индии к Прикамью связан с несколькими факторами,— отметил Павел Носков, слова которого приводит пресс-служба краевого минэка.— Уникальное преимущество нашего региона — это наличие медицинского университета и фармакадемии. Индийские предприниматели оценили также развитие в регионе высокотехнологичных производств и активную организацию индустриальных площадок, к которым все больше проявляет интерес зарубежный бизнес. На одну из них — индустриальный парк „Култаево“ — мы пригласили индийских предпринимателей».

В ходе встречи, по словам Павла Носкова, основные запросы индийского бизнеса были направлены на сопровождение проектов при запуске и помощь в сбыте. «Это как раз те опции, которые Агентство оказывает инвесторам на территории края»,— подчеркнул Павел Носков. Гендиректор АИР добавил, что результатом встречи стало обсуждение графика визита представителей индийского бизнеса в край для детального изучения возможностей сотрудничества.