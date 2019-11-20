«Молот-Прикамье» обыграл «Рязань»

«Молот-Прикамье» начал очередную серию выездных матчей в Рязани. Ранее за команду этого города выступала половина состава пермского клуба и главный тренер Павел Десятков. «Молотобойцы» уверенно провели встречу и обыграли соперника со счетом 4:1. У гостей отличились Станислав Тунхузин, Денис Скатов, Александр Куваев и Дмитрий Воробьев.

«Хорошая игра, хорошая самоотдача нашей команды, хорошие голы. И большинство сработало, и в равных составах. Приятно, что набираем ход после тяжелых стыковых матчей с „Нефтяником“ и „Торосом“. Рад, что приобретаем уверенность в своих силах. Двигаемся дальше»,— отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Молота-Прикамье» Павел Десятков.

После 26 игр пермская команда с 28 очками в турнирной таблице на 17-м месте. Следующие игры «Молот» также проведет на выезде — в Казани и Нижнем Новгороде.