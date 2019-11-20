Спикер думы Томской области сравнила столицу региона с банкой с огурцами

Председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская во время выступления перед студентами Томского госуниверситета сравнила перспективы жизни в административном центре с банкой с соленьями.

«Томск — это трехлитровая банка с рассолом, а вы — огурцы. И, попадая туда, вы либо становитесь ядреными и хрустящими в профессиональном смысле, либо бывает так, что банка неудачная и закисает. Если рассол нормальный, а огурец с мозгами, то он обречен на успех»,— сказала госпожа Козловская на аудиозаписи, которую опубликовал телеграм-канал Tomskpolit.

С 1999 по 2007 год Оксана Козловская была заместителем главы администрации Томской области по экономической политике и инвестициям, с 2007 по 2011 год — первый вице-губернатор. С декабря 2011 года — председатель областной законодательной думы, входит во фракцию «Единая Россия».

Юлия Сасевич