Глава коммунальной госкомпании в Красноярском крае уволен за большие счета за отопление

Губернатор Красноярского края Александр Усс отстранил от должности руководителя госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» Ярослава Малашия. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, причиной послужили большие счета за отопление, выставленные жителям села Тесь Минусинского района. Приказ об освобождении господина Малашия от должности подписал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев.

Госпредприятие оказывает услуги по теплоснабжению в селе Тесь с апреля 2019 года. В платежных документах за октябрь около 170 абонентов увидели большие счета за отопление, в отдельных случаях сумма превышала 100 тыс. руб. Оказалось, что в некоторых домах были установлены приборы учета теплоэнергии, которые не соответствовали нормам федерального законодательства.

«Руководство Центра развития коммунального комплекса не предприняло своевременных мер по устранению ситуации, ставшей причиной резкого роста стоимости коммунальной услуги. И не провело разъяснительную работу среди жителей. Вместо этого людям просто направили документы с вызвавшими у них шок цифрами»,— пояснили в краевом правительстве. Губернатор поручил предприятию провести перерасчет платы за тепло с апреля по октябрь этого года и установить новые приборы учета.

Юлия Сасевич