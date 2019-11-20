Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги открылась для движения автомобилей

В среду, 20 ноября, на Ямале открылось движение для автомобилей по ледовой переправе Салехард – Лабытнанги. Как сообщает пресс-служба губернатора, решение об открытии было принято по итогам обследования объекта комиссией в составе представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», МЧС, ГИМС, ГИБДД и подрядной организации — АО «Ямалавтодор».

«20 ноября с шести часов утра на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 т, для гусеничных – общей массой до 5 т. Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — отметил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.

В ближайшие дни начнется обустройство еще двух полос. Как только толщина льда на этих полосах станет безопасной для движения автомобилей – откроются все три полосы движения.

В прошлом году ледовую переправу для проезда открыли на неделю позже — 26 ноября.