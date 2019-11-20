Заболеваемость пневмонией в Свердловской области на 55% выше среднемноголетнего уровня

За неделю (с 11 по 17 ноября) в Свердловской области зарегистрировано 1043 случая с предварительным диагнозом пневмония. Показатель заболеваемости находится на уровне прошлой недели, выше уровня аналогичного периода 2018 года на 18% и на 55% выше среднемноголетнего уровня, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

«Наибольшую долю в возрастной структуре заболеваемости занимают взрослое население (51,2%) и дети 7-17 лет (32%). Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован среди школьников, он в 1,2 раза выше аналогичного периода 2018 года, что обусловлено регистрацией среди школьников пневмонии микоплазменной этиологии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за отчетную неделю зарегистрировано 23 тыс. случаев заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), что ниже уровня эпидпорога на 2%. По данным на 15 ноября, полностью закрыт на карантин один садик, частично приостановлен образовательный процесс в 62 детских дошкольных учреждениях (закрыто 66 групп) и в пяти школах (закрыто шесть классов).