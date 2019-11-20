Индустриальный парк построят возле ПЛП в Новосибирске

Промышленный парк «Сибирский» будет построен вблизи промышленно-логистического парка Новосибирской области. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в управляющей компании «Сибирского». Как рассказал исполнительный директор УК Евгений Салмин, первая очередь проекта — 16 га.

«Это будет первый частный индустриальный парк в регионе типа greenfield. В 2019-2020 годах планируем вступить в члены Ассоциации индустриальных парков РФ и пройти сертификацию промышленной площадки индустриальный парк "Сибирский" в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ»,— сказал “Ъ-Сибирь” господин Салмин.

По его словам, резидентами промпарка станут обрабатывающие производства: металлообработка, деревопереработка, упаковочные материалы и т. д. Сейчас, как отметил Евгений Салмин, предварительные договоренности с резидентами достигнуты на 40% площадей первой очереди. Всего проект предполагает три очереди, общая площадь парка составит более 60 га. Инвестиции в реализацию проекта — от 100 млн руб.

Соглашение о сотрудничестве между индустриальным парком «Сибирский» и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области подписано сегодня на международном форуме InPark-2019.

Оксана Павлова