Члены энгельсской ОПГ организовали незаконное пребывание в РФ 50 мигрантов

Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьми членов организованной преступной группы 25-69 лет, которым вменяется организация незаконной миграции, совершенная в составе группы, по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК Р). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, группа существовала с 2016 года. «Клиенты» платили порядка 1 тыс.руб. за один месяц незаконного пребывания на территории РФ, уточнили в прокуратуре. Члены ОПГ брали на себя оформление документов, связанных с незаконным пребыванием иностранных граждан, в основном - выходцев из бывших республик СССР: Армении, Таджикистана, Узбекистана; в России.

Одна из участниц группы подыскивала клиентов, другие фигуранты предоставляли документы на принадлежащее им жилье для незаконной регистрации иностранцев. В действительности мигранты по этим адресам не проживали, выяснило следствие.

Злоумышленники придали видимость законности пребывания на территории России свыше 50 иностранцев.

Марина Ковалева