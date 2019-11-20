Более 25 жилых домов и два детских сада в Барнауле остались без тепла в мороз

Власти Барнаула в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в двух районах города из-за произошедшей утром коммунальной аварии. Как сообщили в пресс-центре мэрии, в зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тыс. человек. По данным сервиса «Гисметео», утром столбик термометра в Барнауле опускался до минус 28°C.

Повреждение на тепловой сети диаметром 600 случилось рано утром 20 ноября на проспекте Ленина в Железнодорожном районе Барнаула, в результате без тепла остались 26 жилых домов, детские сады №№ 45 и 105. Дорожные службы огородили зону проведения работ по ликвидации аварии. Аварийная бригада приступила к земляным работам утром в 6:00.

По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Вячеслава Романова, управление готово развернуть два пункта временного размещения. Власти и различные службы оповещают население об аварии. В резерве имеется около 100 обогревателей, которые будут предоставлены жителя в случае необходимости. «Управляющие компании приступили к работам по обеспечению принудительной циркуляции систем отопления в домах. Ведется мониторинг температурного режима»,— говорится в сообщении городской администрации.

Илья Николаев