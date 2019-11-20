«Искра-Энергетика» взыскивает с НПО «Искра» 537 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Искра-Энергетика» Алексей Безденежных обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительной сделки должника. Как следует из информации с ЕФРБ, он просит признать недействительным перечисление «Искрой-Энергетика» средств в размере более 537,9 млн руб. на счет ПАО «НПО Искра». Указанные средства он просит вернуть в конкурсную массу АО.

АО «Искра-Энергетика» было образовано в 1996 году. Производит газотурбинные электростанции различной мощности, системы автоматического управления газотурбинными блоками и электротехническим оборудованием. В 2017 году АО стало испытывать финансовые трудности. Тогда предприятие не получило заказов от ключевого партнера, ПАО «Газпром», и рассматривало возможность сокращения примерно половины персонала. 15 июня прошлого года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. В мае этого года срок конкурсного производства в отношении АО «Искра-Энергетика» был продлен до 21 ноября 2019 года.