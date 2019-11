Толп-менеджеры На экраны выходит фильм «Depeche Mode: Spirits In The Forest»

Завтра, 21 ноября, поклонникам британской группы Depeche Mode по всему миру представится единственный шанс посмотреть на большом экране фильм Антона Корбейна «Depeche Mode: Spirits In The Forest», посвященный завершающему концерту мирового Global Spirit Tour 2017–2018 годов. Борис Барабанов объясняет, чем этот фильм отличается от многочисленных концертных видео, которые выпускают популярные музыканты.

Практика однодневного проката музыкальных фильмов по всему миру не нова. Обычно музыканты и создатели лент «цепляют» таким образом фанатов, а те доводят информацию о релизе до тех, кто впоследствии будет искать его в интернете. Фильм «Depeche Mode: Spirits In The Forest» («Depeche Mode: Духи в лесу») снял в рамках этой же модели коммуникации с аудиторией многолетний соратник группы — голландский фотограф и режиссер Антон Корбейн.

Для поклонников очевидна перекличка новой ленты с классической документалкой Донна Алана Пеннебейкера «101» (1989). Тридцать лет назад этот фильм стал для многих открытием. Он повествует о выступлении Depeche Mode в Пасадене в финале тура в поддержку альбома «Music For The Masses» (1987) и о нескольких американских фанатах. Концерт, запечатленный в «101», казался когда-то кульминацией 1980-х. На деле же главное было впереди: в 1990 году вышел «Violator» с бессмертными хитами «Personal Jesus» и «Enjoy The Silence».

Антон Корбейн поместил в центр внимания шестерых поклонников группы из разных стран. Всем им предстояло встретиться на финальном концерте Global Spirit Tour в Берлине в июле 2018 года.

В большинстве случаев концертный фильм — это история об артисте, который выходит один на один с толпой. И чаще всего существенную часть такого кино составляют песни и монологи артиста. У Антона Корбейна монологов музыкантов нет вообще. Есть только безупречно снятые концертные номера с их крупными планами. Героями же фильма стали личности, из которых состоит толпа. Фактически Антон Корбейн деконструирует модель «концертного фильма»; его интересует, кто те люди, которые из года в год ездят за группой, чем они живут, почему группа становится их опорой, чуть ли не смыслом их существования.

В фильме нет соотечественников Depeche Mode. Антон Корбейн снимает фанатов, которые едут на концерт из Румынии, Монголии, Франции, Колумбии и США, а также поклонника, живущего в Берлине, но переехавшего туда из Бразилии. К прискорбию российской «торсиды» Depeche Mode русских в фильме тоже нет. И это при том, что история любви к группе в нашей стране заслуживает отдельного фильма. Пожалуй, поклонники Depeche Mode — самая сплоченная группировка музыкальных фанатов в нашей стране с самой долгой историей.

Тему фанатской любви на постсоциалистических территориях в какой-то степени раскрывают истории, снятые в Монголии и Румынии. 22-летняя девушка из Монголии живет в типичной «панельке» советского образца, а румынский фанат-фотограф рассказывает о том, как купил кассету с альбомом «Black Celebration» (1986), но боялся ее слушать, чтобы не испортить пленку стареньким магнитофоном. Такую историю мог рассказать любой московский любитель «депешей».

«Духи в лесу» — попытка вникнуть в саму суть поп-фанатизма. Антон Корбейн показывает, как музыка группы в буквальном смысле влияет на жизнь героев. Их песни не просто развлекают. Они меняют ход событий. Герои с помощью музыки Depeche Mode преодолевают реальные жизненные трудности. Одна героиня излечивается от рака, другая, страдающая амнезией, из прошлой жизни помнит только песни Depeche Mode. Бразильский иммигрант рассказывает о том, как гомофобия его родных сменилась принятием его ориентации. Колумбиец проходит через разрыв с семьей и создает вместе со своими детьми кавер-группу, исполняющую песни Depeche Mode, и их музыка в буквальном смысле цементирует распавшиеся отношения.

Антон Корбейн — не только фотограф и документалист, но и режиссер игрового кино, так что некоторые истории в фильме трогают буквально до слез. Масштабные монгольские съемки и вирусные видео семейного кавер-бенда мастерски смонтированы с песенными номерами. И остается только один вопрос, справедливый в отношении любой из великих стадионных групп XX века. А что будет, когда они не смогут выходить на сцену? Куда утечет эта глобальная фанатская энергия? Ответа не знает ни Антон Корбейн, ни, похоже, кто-либо иной. И остается ездить за кумирами по всему земному шару и ловить каждый их жест и вздох.