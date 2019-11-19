Главный тренер «Автомобилиста» — о матче с «Барысом»: Вратари здорово играли

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов прокомментировал матч с «Барысом», который закончился со счетом 3:2 в пользу казахстанской команды. В основное время команды сыграли вничью 2:2 (0:1, 1:0, 1:1), в овертайме более удачлив оказался «Барыс».

«Отмечу игру обоих вратарей, они молодцы, сегодня здорово играли. Хороший накал в матче был. Игра весь матч держала в напряжении. Я считаю, соперники равные. Были ошибки, были и хорошие моменты. В принципе, у меня все», — цитирует господина Мартемьянова пресс-служба ХК «Барыс».

Следующий матч «Автомобилист» проведет 21 ноября в Омске с «Авангардом».