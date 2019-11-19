Портал госуслуг подключается к сделкам с недвижимостью

В Минкомсвязи заявили, что купить или продать имущество в следующем году можно будет через портал госуслуг. Это будет касаться, например, недвижимости и автомобилей. Гражданин сможет заключить сделку онлайн, сразу оформить страховку и поставить имущество на учет. Для совершения сделок удаленно может понадобиться также электронная подпись. С ней возникали проблемы — “Ъ FM” рассказывал о нескольких случаях, когда мошенники оформляли такую подпись на другого человека и продавали квартиру от его лица. В Госдуме пытаются решить вопрос: там представили законопроект, ужесточающий требования к центрам, которые выдают цифровые подписи. Ему предстоит пройти второе чтение.

Будет ли удобно оформлять сделки удаленно? И безопасно ли это? Директор департамента планирования и развития фонда «Сколково» Сергей Израйлит считает, что пока что оформить электронную подпись может быть не так просто. К тому же за ее сохранностью придется следить. «Если вы будете разбрасывать сертификат электронной подписи неизвестно где, то, конечно, это создает дополнительную опасность. В том числе для этого делается, например, “облачный” вариант, когда третье лицо — банк или мобильный оператор хранит вашу ЕЦП и предоставляет вам доступ к ним через многофакторную авторизацию. Мы сейчас находимся, очевидно, в промежуточной точке, поэтому утверждать, перейдена грань или нет, очень сложно. Есть люди, которым стало удобнее пользоваться таким видом электронной идентификации, а есть те, кому получить такую подпись сложно из-за маленького количества удостоверяющих центров. Но вся идея этого взаимодействия — один раз заморочиться, чтобы потом стало удобнее»,— говорит Израйлит.

Правительство планирует сделать портал госуслуг единым центром, через который гражданин будет общаться с государством и оформлять что угодно. Это само по себе делает систему мишенью для мошенников, но если взломать портал госуслуг слишком сложно, то завладеть аккаунтом отдельного человека вполне возможно. Об этом “Ъ FM” рассказал ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин: «В России законодательство в области электронной подписи меняется, и естественно, появятся новые виды ЕЦП и требования к выдаче.

Все будет зависеть от того, сколько средств будет вложено в кибербезопасность.

Кроме того, неизвестно, насколько механизмы будут защищены от социальной инженерии. Сейчас, имея логин, пароль и номер телефона, учетную запись могут спокойно увести. На черном рынке есть услуги по переводу номера телефона на другого человека: доступ к порталу нужен, чтобы получить деньги с помощью договоров купли-продажи».

Удастся ли государству защитить граждан от мошенников Читать далее

Несмотря на риски, как заявил вице-премьер Максим Акимов, россияне активно пользуются порталом госуслуг. Это второй по посещаемости государственный ресурс в мире.

Сергей Гусев