Работодатели раскрывают условия труда

Forbes впервые составил список лучших российских работодателей. Рейтинг из 50 компаний с наиболее благоприятными условиями труда возглавил «Норникель» Владимира Потанина. Аналитики Forbes исследовали корпоративную жизнь крупнейших компаний и спросили россиян, что именно они вкладывают в понятие «лучший работодатель». В итоге рейтинг базируется на двух блоках критериев: что от компании получают сотрудники и что она дает обществу — инвестиции в экологию, взносы в благотворительные фонды и прочее.

Подробнее о лидерах списка — в справке “Ъ FM”:

«Норникель» Владимира Потанина занял первое место благодаря сочетанию высоких зарплат, обширного соцпакета и лидирующих позиций в принятии мер по защите окружающей среды. На втором месте — крупнейшая золотодобывающая компания «Полюс», принадлежащая семье Сулеймана Керимова. Высокий рейтинг ей обеспечили большие зарплаты в сочетании с одним из самых полных социальных пакетов. Отмечается, что в 2018 году компания инвестировала в социальные и инфраструктурные проекты $33,5 млн. Третье место — у Газпромбанка с самыми высокими зарплатами из всех компаний, попавших в рейтинг, в том числе финансовых и сырьевых. На четвертой строчке находится «Яндекс» — лидер по критерию «условия труда». Более половины сотрудников IT-гиганта работают в деловом квартале «Красная роза», который известен своим оригинальным дизайном. У них большой компенсационный пакет на мобильную связь, питание, занятия спортом и прочее. Пятое место заняла добывающая компания из Санкт-Петербурга Polymetal International Виталия Несиса. Forbes отмечает, что компания выплачивает высокие зарплаты и там один из самых низких уровней травматизма на производстве, несмотря на отраслевую принадлежность. В первую десятку вошли банк ВТБ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Сбербанк, группа «Газпром» и газовая компания НОВАТЭК. Большинство работодателей попали в топ-10 за счет высоких зарплаты. Этот фактор по данным Forbes является определяющим при выборе места работы у российских граждан.

В рейтинг вошли только крупные компании, входящие в топ-500 организаций по размерам выручки. И, по словам экспертов, такой критерий оценки привлекательности работодателя весьма спорный. Насколько сложно устроиться на работу в лучшие компании страны? Нередко поиски соискателей ведутся по закрытым каналам, пояснила директор по маркетингу сервиса Rabota.ru Ксения Курникова: «Топовых сотрудников ищут в первую очередь через сеть знакомых или профессиональные кадровые агентства. Если мы говорим о рядовых позициях, то, вполне возможно, что лучшие работодатели России размещают такие вакансии на онлайн-порталах по поиску сотрудников. У них есть свои аккаунты в соцсетях, которые активно ведутся.

Сейчас также появился тренд — это касается аналитиков и программистов — компания создает отдельный сайт для подбора персонала, потому что конкуренция за IT-специалистов крайне высока, и их нужно заинтересовать всеми доступными способами».

Крупнейшие компании в публичных объявлениях о вакансиях, как правило, не указывают зарплату. Если говорить о средних показателях, то, например, в АЛРОСе платят примерно 130 тыс. руб. По этому параметру она находится на 11 месте списка Forbes. Оклады руководителей исчисляются в десятках миллионов рублей. Здесь уже учитываются скорее не профессиональные, а личностные качества, говорит директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис: «Мир больших компаний довольно жестокий не только у нас в России, но и в других странах. Если брать Сбербанк и тот же самый “Газпром”, они привлекают очень много иностранных компаний, но важно, чтобы люди были готовы работать и жить в этих условиях. Если говорить о начале карьеры в этих компаниях, то, как правило, высокие зарплаты у людей с финансовым образованием, у тех, кто умеет анализировать инвестиции. То есть в основном получают хорошие деньги те люди, которые работают в офисе, а не в “поле”, — технические специалисты, IT-специалисты».

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Традиционно журнал Forbes публикует топ-500 мировых работодателей. В октябре в него попали семь российских компаний — среди них «Норникель», Московская биржа, «Роснефть» и «РусГидро».

Кирилл Абакумов