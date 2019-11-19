Американская компания TJX Companies приобрела 25% в капитале российского ритейлера Familia, выплатив за эту долю его действующим акционерам $225 млн. В сообщении Familia отмечается, что все прежние ее совладельцы — основатели компании, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok — останутся в числе акционеров. TJX Companies — ведущий розничный продавец одежды и товаров для дома в США.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационному займу серии 001P-01, планируемого к выпуску «Холдинговой компанией “Новотранс”», на уровне ruA (EXP). По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента АО «ХК “Новотранс” (ruA, стаб.) и облигациями серии 001P-01. Рейтинг облигационного займа АО «ХК “Новотранс”» был присвоен впервые и отражает всю существенную информацию о компании, имеющуюся у агентства. Достоверность и качество всей необходимой информации агентством «Эксперт РА» признаны надлежащими. В августе этого года агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «ХК “Новотранс” на уровне ruA. Прогноз по рейтингу стабильный. Долгосрочный кредитный рейтинг присвоен АО «ХК «Новотранс» впервые.

«Почта России» совместно с Avito запустила в Москве и Московской области сервис по доставке товаров. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо на сайте Avito нажать на кнопку «купить товар с доставкой». После оплаты товара и услуги за его пересылку деньги замораживаются на счету Avito. Компания получает средства за проданный товар только после того, как покупатель забирает посылку в отделении «Почты России». В дальнейшем эта услуга станет доступна на всей территории России.