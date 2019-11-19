Утвержден проект планировки новой автодороги на Шишкова в Воронеже

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории для строительства автомобильной четырехполосной дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева длиной 2,9 км в Коминтерновском районе Воронежа. Это следует из постановления горадминистрации.

Проект предполагает двухэтапное строительство дороги от Шишкова рядом с жилой застройкой и незастроенной территорией вдоль Ботанического сада. Публичные слушания по проекту состоялись 23 сентября. Дорогой от Шишкова до Тимирязева, напомним, намерены разгрузить Московский проспект.

В минувшем году прокуратура Воронежа внесла представление мэру Вадиму Кстенину с требованием о принятии мер по улучшению пропускной способности автодорог в районе активно застраивающейся улицы Шишкова в Северном микрорайоне облцентра. Ведомство указывало, в частности, на то, что автодорога от Шишкова до Тимирязева не строится и даже не проектируется несмотря на то, что земельный участок для данных целей ранее передан правительством области МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Ирина Лобанова