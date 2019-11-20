Девелопер высотки у стадиона «Трудовые резервы» отказался от иска к мэрии Перми

Девелопер СЗ «Альфа-Инвест» отказался от иска к администрации Перми и городскому департаменту градостроительства и архитектуры, сообщается в материалах дела на сайте краевого Арбитражного суда. Компания оспаривала отказ городских властей в выдаче разрешения на строительство высотки возле стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми.

В судебном заседании истец ходатайствовал об отказе от требований и прекращении производства по делу в связи с выдачей разрешения на строительство. Представитель застройщика пояснил, что необходимый документ выдали в связи с исполнением предписания Пермского УФАС от 12 сентября этого года и представления городской прокуратуры от 30 сентября. Краевой арбитраж требование истца удовлетворил и прекратил производство по делу.

Напомним, ООО «СЗ «Альфа-Инвест» является собственником земельного участка по ул. Уинской, 2б, площадь территории – 2,76 тыс. кв. м. Компания планирует реконструировать находящееся на участке недостроенное двухэтажное здание, возведя на его месте высотку. Однако департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) отказался выдавать СЗ «Альфа-Инвест» разрешение на строительство из-за превышения предельной высоты зданий на этом участке. В конце августа «Альфа-Инвест» обратилось с иском в краевой арбитраж, намереваясь оспорить отказ властей. Застройщик направлял также жалобу в УФАС, которое признало отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство незаконным и предписало рассмотреть заявление заново. Разрешение на строительство девелоперу выдали 28 октября. При этом недавно городская комиссия по землепользованию одобрила запрет жилой застройки на ул. Уинской, 2б, на этом участке предложили установить зону оптовой торговли и открытых рынков.

Добавим, что недавно на территории незавершенного объекта начались строительные работы, прибыла спецтехника.