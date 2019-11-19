Депутаты курской гордумы утвердили параметры бюджета на 2020 год

Депутаты Курского городского собрания утвердили параметры бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба мэрии облцентра. Собственные доходы городской казны составят 4,37 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. больше первоначально утвержденного в бюджете 2019 года показателя. Дефицит бюджета к уровню прошлого года снижен более чем на 30%. По словам главы администрации Курска Виктора Карамышева, впервые проект бюджета на 2020 год позволяет предусмотреть годовые расходы на зарплату работникам бюджетной сферы, на содержание бюджетных организаций и оплату энергоресурсов в учреждениях социальной сферы.

«На обустройство тротуаров потребуется 61 млн руб. На замену старых окон в школах — 96 млн руб.»,— пояснил глава города. Расходы на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличатся почти в пять раз и составят 79,5 млн руб. Эти деньги будут израсходованы на ремонт 22 учреждений образования, пяти учреждений физической культуры и спорта, благоустройство трёх общественных территорий.

Ирина Лобанова