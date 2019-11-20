Застройщикам навязывают социалку

Саратовские власти намерены проверить соответствие утвержденных проектов планировки территорий города правилам землепользования и застройки и местным нормативам градостроительного проектирования. Соответствующее поручение отдал мэр Михаил Исаев. По его словам, застройщики строят жилые дома без инфраструктуры и это необходимо исправить. На устранение несоответствий дадут шесть месяцев. Саратовские депутаты считают, что власти и застройщикам надо искать «золотую середину» в этом вопросе, а сами застройщики утверждают, что если их обяжут возводить детсады и школы, им придется закладывать стоимость инфраструктуры в цену квартир.

В Саратове по инициативе главы города Михаила Исаева проведут инвентаризацию утвержденных проектов планировок территорий. Анализ проектов на соответствие новым правилам землепользования и застройки и местным нормативам градостроительного проектирования должен быть завершен к 1 декабря. В случае выявления несоответствий до 1 июня 2020 года ответственным лицам необходимо будет внести в утвержденные проекты изменения.

«Побывав в других городах, изучив их опыт, мы видим, что навести порядок в строительной сфере возможно, и мы будем к этому планомерно идти: утвержден новый генплан, в соответствие ему приведены правила землепользования и застройки,— пояснил господин Исаев.— Сегодня жители покупают не квадратные метры, а услугу. Они хотят видеть в шаговой доступности социальные и торговые объекты, зоны отдыха, дороги с тротуаром и освещением и т.д. Увы, но ряд застройщиков, рисуя все это в рекламном буклете, не воплощают данные обещания в жизнь».

Господин Исаев упомянул, что на необходимости создания инфраструктуры при строительстве новых жилых комплексов настаивает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В частности, он указал на это на встрече с саратовскими застройщиками в августе этого года. Господин Володин отметил отсутствие специалистов, которые могут построить объекты социальной сферы. «Пора прекращать практику точечной застройки города. Мы потеряем Саратов. Тот, кто хочет воткнуть „свечку“, должен подумать, а не поставят ли свечку ему. Строите микрорайоны без инфраструктуры, труб, дорог. Потом приходится тратить на это деньги, забирая их со строительства школ и детских садов»,— отметил парламентарий.

В апреле этого года он указывал на отсутствие инфраструктуры в микрорайонах «Авиатор», «Звезда», «Солнечный2». Вячеслав Володин отметил, что проблема должна быть решена «на уровне принятия решения по генплану по всем городам». «Застройка должна быть комплексной. И это везде в нормативных актах есть»,— отметил он.

Депутат Саратовской областной думы, гендиректор АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной утверждает, что сейчас региональный парламент прорабатывает проект постановления, направленный на исправление ошибок, которые привели к обоснованным жалобам жителей Саратова. «Изменения коснутся не только прекращения точечной застройки, но и прекращения строительства микрорайонов с нарушениями норм градостроительного проектирования»,— отмечает господин Писной.

По его словам, то, о чем говорит Михаил Исаев, это «начало пути решения данного вопроса». «Это одна из составных частей того, о чем будет говориться в постановлении Саратовской областной думы, так как на сегодняшний день все, что связано с комплексной застройкой, в принципе урегулировано, но нет координирующего документа, который бы позволил реализовать все это на практике»,— утверждает он.

Депутат городской думы Евгений Чернов считает, что власти и бизнесу в этом вопросе «нужно искать золотую середину». «Бизнес есть бизнес. Он не будет работать себе в убыток. Мне кажется, здесь логичным будет рассмотреть вопрос част­но-­­государ­ствен­ного парт­нерства. Я не совсем согласен с тем, что застройщикам невыгодно строить социальные объекты. Им это выгодно, поскольку квартиры в домах, где рядом есть инфраструктура (детсад, поликлиника, школа и так далее) покупаются охотнее. Но взваливать все на застройщиков нельзя. Ведь кто-то же эти проекты, без инфраструктуры и соцобъектов, согласовывает»,— подытожил он.

Генеральный директор одной из крупнейших строительных компаний Саратова ООО «Шэлдом» Байтемир Шамхалов считает, что траты на социальные объекты должны быть компенсированы. «Если нам администрация или правительство будет давать деньги, мы будем строить соцобъекты,— пообещал он.— А так, на какие средства мы должны их возводить?» По его словам, если обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры, они будут вынуждены закладывать расходы в стоимость квартир. «Их тогда покупать никто не будет»,— считает господин Шамхалов.

Марина Ковалева