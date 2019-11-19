Экс-замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов не смог оспорить взыскание с него 12,1 млрд рублей

19 арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова на решение о привлечении его к субсидиарной ответственности на 12,12 млрд рублей по долгам ЗАО «Ойл продакшн» (одно из юрлиц разорившейся воронежской ГК «Маслопродукт»). Об этом “Ъ-Черноземье” рассказала старший юрист компании «РКТ» Елена Сафонова, представляющая интересы основного кредитора ЗАО — петербургской группы «Благо». По ее словам, в ходе рассмотрения жалобы господин Бажанов просил приобщить к делу документы от швейцарской прокуратуры, подтверждающие происхождение средств на его счетах, однако суд в этом отказал.

Напомним, ранее воронежский арбитраж счел доказанным, что в 2011 году действия экс-чиновника привели к отчуждению имущества «Ойл продакшн» и формированию у юрлица кредиторской задолженности в размере 12,12 млрд руб., из которых 10 млрд руб. приходится на «Благо». Летом прошлого года суд пришел к выводу, что основатель «Маслопродукта» являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако к доказательствам осуществления им контролирующих функций отнеся критически. «Благо» добилась отмены этого решения в кассации. Господин Бажанов называет решение «продолжением рейдерского захвата».

Подробнее о долгах Алексея Бажанова — в материале “Ъ” «С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей».

Андрей Прах