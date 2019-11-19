Ленобласть закупит УЗИ-оборудование для медучреждений за 147 млн рублей

Комитет по здравоохранению Ленобласти заключил госконтракт на приобретение 18 единиц стационарного и передвижного УЗИ-оборудования на сумму в 147 млн рублей. Новые аппараты для ультразвукового исследования приобретены для медучреждений региона в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе областного правительства.

По два УЗИ-аппарата экспертного класса будет поставлено в сосудистые центры в Выборге, Тихвине, Гатчине, Всеволожске, Тосно и Кингисеппе, еще один — в Волхов, три единицы оборудования закупаются для главного сосудистого центра области — Ленинградской областной клинической больницы и два — для областного клинического онкологического диспансера.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти намеревались в течение ближайших трех лет обновить медицинское оборудование в больницах региона на общую сумму в 250 млн руб.